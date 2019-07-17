جدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأنهت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة حملتها الموسمية لهذا العام ١٤٤٠هـ التي استمرت شهرين انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية تم خلالها إنجاز ١٢٢٨٥ عملية جراحية وتأمين ١٨٦٦٧ وصفة علاجية و ٢٥٦٨ من المستلزمات الطبية وتنمية الموارد والرعايات المالية لدعم برامجها وخدماتها لتكون إحدى أكبر منجزات جمعية زمزم السنوية في خدمة المرضى من ذوي الاحتياج .من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم الجمعية بشيت بن حمد المطرفي, أن نجاح هذه الحملة الخيرية يعد إنحازاً يسجل للجمعية التي عملت بشكل تكاملي في مختلف التخصصات تحقيقاً لمستهدفات الحملة, مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تزامناً مع بدء إطلاق الجمعية هويتها الجديدة وتحقيقها لشهادة "الآيزو" في مجال دعم وتسهيل ومتابعة تقديم الخدمات الصحية ، وإسهام الجمعية في إنجاح موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك عبر عدة برامج ومشاركات نفذتها في المنطقة المركزية والمسجد الحرام بمكة المكرمة .وأكد حرص جمعية زمزم ومنسوبيها على المضي قدماً في المزيد من العمل لتحقيق أهداف الجمعية لخدمة المرضى ذوي الاحتياج على أكمل وجه.// انتهى //15:15ت م0119