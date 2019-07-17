وادي الدواسر 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمعهد العلمي في المحافظة يوم أمس, الدورة التدريبية التي نظمها بالتعاون مع مستشفى المحافظة في مهارات الإسعافات الأولية.وتضمنت الدورة تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع الحوادث وتعريفهم بالطرق الصحيحة والمبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية للحد من تفاقم الإصابات والوفيات وكيفية التصرّف في حالة الطوارئ.// انتهى //15:27ت م0120