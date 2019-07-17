عرعر 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، أمس، مبلغ 449789 ريالاً مساعدات نقدية وغذائية للأيتام والأرامل لشهر يوليو لعام 2019م .وأوضحت الجمعية أن المساعدات شملت الكفالات الشهرية والسلة الغذائية عبر البطاقات الممغنطة بالتعاون مع شركة العثيم للمواد الغذائية, لافتةً إلى أنه استفاد منها 1050 يتيماً ويتيمة و 334 أرملة داخل مدينة عرعر.// انتهى //15:48ت م0128