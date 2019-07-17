اجتماعي / "رعاية الأيتام" بعرعر تودع أكثر من 400 ألف ريال لمستفيديها في شهر يوليو الحالي
الأربعاء 1440/11/14 هـ الموافق 2019/07/17 م واس
عرعر 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس
أودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، أمس، مبلغ 449789 ريالاً مساعدات نقدية وغذائية للأيتام والأرامل لشهر يوليو لعام 2019م .
وأوضحت الجمعية أن المساعدات شملت الكفالات الشهرية والسلة الغذائية عبر البطاقات الممغنطة بالتعاون مع شركة العثيم للمواد الغذائية, لافتةً إلى أنه استفاد منها 1050 يتيماً ويتيمة و 334 أرملة داخل مدينة عرعر.
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