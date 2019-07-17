جنين 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين فلسطينيين من قرية أم التوت شرق محافظة جنين.وأضحت مصادر محلية في القرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أخوين مازن وعدنان مصطفى زكارنة، بعد اقتحام القرية ومداهمة منزليهما وتفتيشهما.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وقرى دير أبو ضعيف، وفقوعة، وجلبون شرق مدينة جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة وسيرت آلياتها في الأزقة والشوارع، ونصبت عدة حواجز عسكرية في المنطقة.// انتهى //15:49ت م0129