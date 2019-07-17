حائل 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة القاعد شمال حائل ممثلة في القسم النسائي، أمس، برنامج "أمومة "ضمن البرامج المعتمدة بمشاركة المدربة حلا الفهيد، ويستهدف الأمهات والتربويات على المستوی الثالث للتربية بالثقة والتفويض.وأوضحت رئيسة القسم النسائي بلجنة التنمية أسماء الصقري، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور الأسرة في المجتمع، وتنمية معارف الأمهات تربوياً ومهارياً من خلال تقديم برامج تدريبية تربوية بالغة الأثر وتخصصية تناسب وتحافظ على قيمنا الراسخة.// انتهى //17:12ت م0159