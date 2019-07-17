جيزان 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته لمدير عام مكتب سموه تريحيب بن عماش بن حفيظ وأشقائه في وفاة والدتهم - رحمها الله - ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويها وأفراد أسرتها كافة الصبر و السلوان.من جهته أعرب مدير مكتب سمو أمير المنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على مواساته له ولأشقائه ومشاركته لهم في مصابهم ، سائلاً الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه.// انتهى //17:13ت م0163