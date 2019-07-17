القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير بدر الدين العلالي، أن الدورة العادية الـ "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة المملكة، اعتمدت ميثاق الشرف الإعلامي وإدراج موضوع التربية الإعلامية في المناهج الدراسية.وأوضح العلالي في تصريح له اليوم على هامش أعمال المجلس الوزاري الذي اختتم أعماله بالقاهرة اليوم، أنه تم اختيار "دبي" كعاصمة للإعلام العربي لسنة 2020-2021، وتجديد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وانتخاب جمهورية العراق كرئيس للمكتب التنفيذي، وجمهورية مصر العربية كنائب للرئيس.وأشار العلالي إلى أن الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب اتخذت عدة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية وموضوع القدس وأخرى تتعلق بالتنمية المستدامة ومواجهة التهديدات الإرهابية، بصفة عامة والدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام لدعم القضايا العربية ومناصرة هذه القضايا الحيوية في الخارج، منوهًا بأنه تم أيضا تكريم عدد من الفائزين بمسابقة التميز الإعلامي التي عقدت تحت شعار "القدس في عيون الإعلام".// انتهى //17:22ت م0166