بيروت 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساستنكرت مؤسسة القدس الدولية تفريغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمصلى باب الرحمة في القدس المحتلة .وعدت المؤسسة التي تتخذ من بيروت مقراً لها في بيان اليوم، أن تفريغ الأثاث في مصلى باب الرحمة من قبل سلطات الاحتلال، لمرتين متتاليتين هو تصعيد إسرائيلي واضح يستهدف القدس المحتلة وأماكنها المقدسة.وطالبت بالحفاظ على المصلى، مؤكدة أن المعركة على الأثاث والسجاد لا تتعلق بقيمته أو بمنفعته، بل تتعلق بهوية المكان كونه مصلى مسقوفاً من مصليات الأقصى يصر المحتل على رفض الاعتراف به.وتوجهت المؤسسة إلى منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الموسع الذي ينعقد اليوم بأن يتبنوا موقفاً واضحاً من المعركة على مصلى باب الرحمة، وأن يعززوا موقف الأردن والأوقاف الإسلامية في هذه المواجهة، وأن يدعموا موقفها في وقف الاعتداء على صلاحياتها الحصرية في إعمار أسوار المسجد الأقصى المبارك.ورأت مؤسسة القدس الدولية أن تطورات الأحداث في القدس مرشح للانفجار، مطالبة بالوقوف إلى جانب المقدسيين، ودعم صمودهم.// انتهى //17:22ت م0167