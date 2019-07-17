الأحساء 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واسنظم فريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء أمس، ورشة عمل "القيادة الوقائية للمركبات" لمنسوبي شركة أرامكو السعودية ممثلة في إدارة الإنتاج بشمال الغوار، بالشراكة مع إدارة خدمات الحفر وصيانة الآبار، بمقر إدارة الإنتاج بشمال الغوار، وذلك في إطار سعي الجمعية الحثيث والمتواصل لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول السلامة المرورية.وتحدث عضوي الفريق عبدالله الشمري، وحبيب المرعي خلال الورشة، التي حضرها قرابة 40 موظفاً، عن تجربتهما الشخصية لكونهما من مصابي الحوادث، والأسباب التي أدت لوقوع ذلك، إضافة إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة تجنباً لوقوع الحوادث المرورية والتقليل من آثارها.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري، أن الجمعية تحمل على عاتقها مسؤولية الارتقاء بثقافة المجتمع وإثرائه في مجالات ذوي الإعاقة، مؤكداً حرص الجمعية على التواجد في مثل هذه البرامج التي تُعنى بتنمية مستوى الوعي المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مقدماً شكره وامتنانه لشركة أرامكو السعودية نظير ما توليه من جهود كبيرة في سبيل التوعية بالسلامة المرورية.// انتهى //17:24ت م0168