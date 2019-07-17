سكاكا 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسعقدت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن لجنة الحج العليا في منطقة الجوف اجتماعاً برئاسة وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان في صالة الاجتماعات بمكتب وكيل الإمارة اليوم، بحضور الأعضاء من الجهات الحكومية.وقال المنسق الإعلامي في إمارة المنطقة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن الاجتماع أكد على توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بتوفير كل مستلزمات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بالمنطقة وتواجدهم بمدينة الحجاج في أبو عجرم، وذلك ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " بتسخير كل الإمكانات لخدمة قاصدي الحرمين من الحجاج والمعتمرين .ولفت النظر إلى أن مهمة اللجنة هي متابعة الاستعدادات والجاهزية لاستقبال الحجاج، حيث تم استعراض جهود الجهات الحكومية في مدينة الحجاج بأبو عَجرَم ممثلة في أمانة المنطقة، والدفاع المدني، والشؤون الإسلامية ، وشرطة المنطقة، والشؤون الصحية .وأضاف الحموان أن الاجتماع أوصى باستمرار تلك الجهود والمتابعة لتقديم أفضل الخدمات وأجلّها لحجاج بيت الله الحرام حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة ويعودوا إلى بلادهم سالمين إن شاء الله.//انتهى//17:25ت م0169