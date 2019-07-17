صبيا 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صبيا غداً محاضرة بعنوان " التحلي بالأخلاق المشروعة والآداب الإٍسلامية "، وذلك بمسجد النعامية بالمحافظة.وتأتي المحاضرة التي يقدمها محمد بن أحمد القناعي ،ضمن الفعاليات والأنشطة الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //17:54ت م0183