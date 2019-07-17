جيزان 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واسافتتح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم , ورشة العمل التي تنفذها أمانة المنطقة تحت عنوان "من أجل مشاريع بلدية ذات إنجاز اسرع وجودة أعلى " , وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وبدأت فعاليات الورشة بكلمة لأمين منطقة جازان أكد فيها أهمية الورشة التي تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة وأمانة المنطقة للارتقاء بجودة المشاريع و ضرورة الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية ، وتحقيق الهدف المنشود من جودة المشاريع والخدمات البلدية المقدمة.إثر ذلك بدأت فعاليات الورشة التي نفذها نخبة من المختصين بالوزارة , باستعراض التحول الإيجابي الذي تم تحقيقه في مسارات المشاريع وارتفاع عددها بصفة منتظمة وانخفاض عدد المشاريع المتعثرة بالأمانة وبلديات المنطقة نتيجة لتنفيذ خطة عمل فريق التدخل السريع بالأمانة لمعالجة وتصحيح مسارات المشاريع التي تحت التنفيذ ، والآليات والخطط التي ينفذها الفريق لضمان سرعة طرح وترسية المشاريع والمبادرات , حيث تم توقيع عقود كافة المبادرات المعتمدة للأمانة وبلديات المنطقة ، مع العمل على ترسية الوفورات المتبقية من تكاليف المبادرات ، وعرض نسبة الصرف والتي تجاوزت فيها الأمانة نسبة الصرف المستهدفة , والعوائق التي تتطلب الدعم والإيضاح.وفي ختام الورشة فتح باب الحوار والنقاش وأجاب المشاركون فيها على أٍسئلة واستفسارات الحضور.// انتهى//18:15ت م0187