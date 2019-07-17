بيروت 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسواصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم, أن زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 405 أمتار، ولمدة 5 دقائق".وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ".// انتهى //18:23ت م0191