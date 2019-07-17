تبوك 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, تنطلق مساء غد فعاليات مهرجان الورد والفاكهة 1440 في نسخته السابعة بالعديد من الفعاليات أهمها حفل الافتتاح الذي سيشهد إقامة لوحات فنية، وتواجد قرية الورد والفاكهة الدائمة والمميزة في قلب المهرجان التي تستعرض فيه الشركات الزراعية والمزارعين بالمنطقة منتوجاتهم من ورود وفواكه وأغذية.وسيشهد مهرجان الورد والفاكهة هذا العام أيضاً مشاركة لجائزة سمو أمير منطقة تبوك للمزرعة النموذجية التي تهدف إلى التعريف بالجائزة وإنجازاتها على مدى 28 عاماً، بالإضافة إلى استضافة المهرجان لأصحاب المشاريع الناشئة بهدف دعمهم والتعريف بمنتجاتهم كذلك الأسر المنتجة بالمهرجان بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، كما يضم المهرجان ولأول مرة حديقة الفراشات وحديقة الطيور.كما يستضيف المهرجان نخبة من الفنانين التشكلين والفنون الأخرى وتخصيص موقع باسم "جادة الفنون" لعرض مواهبهم، إضافة إلى الفلكلوريات شعبية التي تبرز الموروث الشعبي للمنطقة، إلى جانب السيرك العالمي الذي يستهدف الأطفال والعوائل وسيقدم من خمسة دول على مسرح يتسع لـ800 مقعد، كما يستمتع زوار المهرجان بمشاهدة سجادة الورد التي نفذتها أمانة تبوك باستزراع أكثر من مليون شتلة من الزهور الحولية.وستكون هناك أيضاً مشاركة مميزة من القطاعات الحكومية والتي تمنح المهرجان إضافة مهمة، كجناح رئاسة أمن الدولة والقطاعات التابعة لها ، وأمانة منطقة تبوك والمديرية العامة للسجون وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالإضافة إلى مشاركة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك لتقديم رسائلهم التوعوية للزوار خلال أيام المهرجان.// انتهى //18:27ت م0193