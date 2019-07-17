إسلام آباد 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.03 % أي ما يعادل 9.97 نقاط، وأقفل عند مستوى 32981 نقطة.وبلغ حجم التداول 93840980 سهماً نفذت في 296 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 133 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 145 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.وسيطرت أسهم شركات الإسمنت والمواد الكيميائية والاتصالات والتقنية على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //18:37ت م0194