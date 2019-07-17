الرباط 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسانطلقت اليوم بمقر البرلمان المغربي أعمال الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وأوضح رئيس مجلس النواب المغربي رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الحبيب المالكي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة، أنه تمت صياغة مشروع خطة عمل مرحلية للاتحاد بتنسيق وعمل مشترك مع الأمانة العامة بهدف تحقيق النجاعة والفعالية في أعماله ، والبحث عن التوافق بين أعضائه بشأن القضايا التي يتعاطى معها.وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى تصحيح الصورة الخاطئة التي تقدم عن الإسلام والمسلمين، ومحاربة الإرهاب والتطرف والتعصب، والعمل من أجل جعل الديمقراطية والمشاركة أفقًا وهدفًا مركزيا من أهداف الاتحاد بما يقوي ويعزز مصداقيته ويكرس استقلاليته كإطار متعدد الأطراف يعكس التنوع والامتداد المجالي للعالم الإسلامي.وشدد المالكي على ضرورة العمل مع منظمة الأمم المتحدة من أجل اعتماد يوم عالمي سنوي لمناهضة التخويف من الإسلام والمسلمين، ومن أجل التسامح وحوار الحضارات.من جهته، عد الأمين العام للاتحاد محمد قريشي نياس أن عقد هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى تفعيل وتطوير منهجية عمل الاتحاد، مضيفًا أن من شأن القرارات التي ستتمخض عنه تعزيز مكتسباته وتدفع بمسيرته إلى الأمام لتحقيق أهدافه خدمة للأمة الإسلامية.وأضاف أن الأهداف الأساسية للاتحاد تتمثل في تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس حفاظًا على الانسجام بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أنه يتعين على الاتحاد، أمام ما تشهده الساحة الإسلامية من تطورات، السعي إلى ترسيخ الحوار والتشاور كسبيل لحل المشاكل لما فيه خير هذه الأمة.وتدارس الاجتماع أيضًا التدابير اللازمة لتطوير أداء الاتحاد وأساليب عمله سواء على صعيد المؤتمر أو اللجان ، إلى جانب تفعيل عمل لجانه وآلية عقد اجتماعاته الدورية خلال السنة.كما تم الاتفاق على عقد ندوات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحضور خبراء ومشاركين من المجالس الأعضاء.// انتهى //18:44ت م0196