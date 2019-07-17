الدمام 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي في مكتبه أمس, وفدًا من فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة.وقدم وفد فرع وزارة الخدمة المدنية خلال الزيارة شرحًا لخطة الخدمة المدينة لتحديث بيانات الموظفين لتتوائم مع تطلعات الوزارة لتحقيق أعلى مراتب الشفافية وتنمية الموظف بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ , بالإضافة إلى أهداف هذه الخطة التي من شأنها أن تحفظ حقوق الموظف, وعن آلية التحديث لعدد من الموظفين بالفرع وتعميم آلية التحديث لجميع منسوبي فرع المنطقة الشرقية.وتأتي هذه الزيارة ضمن التعاون المشترك بين الهيئة وكافة القطاعات ذات العلاقة.// انتهى //18:49ت م0197