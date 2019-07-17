الطائف 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسيقيم نادي الفروسية عصر يومي الجمعة والسبت القادمين حفلي سباق الخيل الحادي عشر والثاني عشر ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام على كأس جامعة الملك عبدالعزيز وهدية مساهمة نادي الفروسية " جوائز مالية " وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحويةويتكون حفل سباق الخيل الحادي عشر من سبعة أشواط موزعة على النحو التالي : -الشوط الأول إنتاج السعودية لجميع الدرجات أفراس إنتاج ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 2400متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال .الشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال .الشوط الثالث إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال.الشوط الرابع على هدية مساهمة نادي الفروسية مستورد ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال .الشوط الخامس إنتاج السعودية وربحت من 1 ـــ 2 فوز إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 90 إلف ريال .الشوط السادس على هدية نادي الفروسية لجميع الدرجات فرس إنتاج ثلاث سنوات إنتاج ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته المالية 120 ألف ريال .الشوط السابع والأخير للخيالة السعوديين المتمرنين لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 80الف ريالأما حفل السباق الثاني عشر على كأس جامعة الملك عبدالعزيز فيتكون من سبعة أشواط موزعة كالتالي : -الشوط الأول إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح فرس أنتاج سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال .الشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 100 إلف ريال .الشوط الثالث إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 80 ألف ريال .الشوط الرابع إنتاج السعودية للأفراس التي لم تربح فرس إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 80 ألف ريال .الشوط الخامس إنتاج السعودية لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650مترا ومقدار جائزته 100ألف ريال .الشوط السادس على كأس جامعة الملك عبدالعزيز جميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 120 ألف ريال .والشوط السابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات مستورد أربع سنوات فأكثر.// انتهى //19:16ت م0200