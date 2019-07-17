القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساستقبل الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي اليوم بمكتبه، رئيس الإدارة المركزية المصرية لشؤون الطلبة الوافدين دكتورة رشا كمال.وأوضحت الملحقية في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء بحث آليات قبول الطلبة السعوديين في العام الجامعي الجديد 2019/2020 وتوفير كافة المعلومات التي تسهل من إجراءات تسجيل الطلبة وإنهاء قبولهم قبل بداية العام الجامعي القادم، وكذلك أسلوب عمل المقاصات العلمية وبحث سبل تذليل العقبات وإنهاء إجراءات القبول والتسجيل في الجامعات المصرية.وأشارت الملحقية في بيان آخر إلى أن الدكتور النامي التقى اليوم أيضًا بمكتبه عدد من الطلبة السعوديين الدارسين بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، موضحة أن النامي طالبهم بأن يتحملوا المسؤولية وأن يكونوا قدوة ونموذجاً مشرفاً يمثل المملكة العربية السعودية بوصفهم سفراء للمملكة في مصر.// انتهى //19:39ت م0204