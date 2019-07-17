عمّان 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، رئيس هيئة الأركان الدفاعية النمساوية الفريق أول روبرت براير، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //19:39ت م0205