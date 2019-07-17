لندن 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسهنأت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في إقليمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كنغ، في بيان لها اليوم، الشعب السوداني على الإتفاق السياسي الذي تم توقيعه اليوم بين تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان.وجاء في نص تهنئة كنغ للشعب السوداني :" ندرك تماما أنه ما يزال هنالك الكثير الذي يجب القيام به وتلك هي فقط البداية من أجل شعب دافع عن مطالبه بكل سلمية، ولكن هذه اللحظة تستحق الاحتفال فهي تكلل الكثير من الجهود والتضحيات.. تضحيات كبرى تجلت بوضوح في دموع الوسيط الإثيوبي".// انتهى //19:41ت م0206