تونس 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسصادق مجلس نواب الشعب التونسي على اتفاقية قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج لتطوير القطاع المالي.وتقدر قيمة القرض بنحو 120 مليون يورو تقدم في شكل دعم مباشر للميزانية مقابل تعهد الحكومة التونسية باستكمال تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية متفق عليها منذ سنة 2016.وكانت تونس قد حصلت على قسط أول من البنك عام 2016 بقيمة 268 مليون يورو.يذكر أنّ الإصلاحات المشار اليها في القرض تنّص على تقليص الفوارق الاجتماعية خاصة بين المناطق في تونس من خلال تطوير السوق المالية لتوفير التمويلات اللازمة للاقتصاد وتشمل الزيادة في تمويل المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.// انتهى //19:42ت م0208