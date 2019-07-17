الأمم المتحدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسناشدت الأمم المتحدة من جديد جميع الأطراف في سوريا على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وممارسة ضبط النفس.وأفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بان الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق حيال سلامة وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في أعقاب التقارير المستمرة عن الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف واستخدام القنابل البرميلية.وأوضح فرحان حق، أنه منذ 12 يوليو، اسفرت الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب عن مقتل أكثر من 30 مدنيًا، بمن فيهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أن أنباء وردت تفيد بأن الأعمال القتالية قد أدت أيضًا إلى هجمات على البنية التحتية المدنية، أسفر بعضها عن انقطاع المياه النظيفة عن آلاف الأشخاص.// انتهى //19:46ت م0210