تولوز 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسحقق الأسترالي كاليب إيوان اليوم في تولوز المركز الأول في المرحلة الـ 11 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما بقي القميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب العام بحوزة الفرنسي جوليان ألافيليب .ونجح إيوان الذي يشارك في طواف فرنسا للمرة الأولى، في خطف المركز الأول للمرحلة التي ربطت بين ألبي وتولوز على مسافة 167 كلم، بفضل السرعة النهائية متقدما على الهولندي ديلان غروينيفيجين بطل المرحلة السابعة يوم الجمعة الماضي.وقطع إيوان مسافة المرحلة بزمن 3 ساعات و51 دقيقة و26 ثانية بمعدل سرعة وسطي 43,4 كلم/ساعة وهو التوقيت ذاته الذي حققه 60 دراجا بينهم متصدر الترتيب العام ألافيليب الذي دخل في المركز السابع عشر، ومطارده المباشر بطل الطواف الموسم الماضي الويلزي توماس جيراينت الذي حل في المركز 23 خلف كينتانا الـ22.// انتهى //19:54ت م0212