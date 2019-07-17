عام / شرطة مكة : التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد وعدم تشكيلهما أي خطر على السلامة العامة // للصحف فقط //
الأربعاء 1440/11/14 هـ الموافق 2019/07/17 م واس
جدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء 14 / 11 / 1440 هـ ، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية ، وبمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتين ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة ، والله ولي التوفيق .
// للصحف فقط // // انتهى //
20:54ت م
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