جدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء 14 / 11 / 1440 هـ ، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية ، وبمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتين ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة ، والله ولي التوفيق .// للصحف فقط // // انتهى //20:54ت م0217