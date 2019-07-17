تونس 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسافتتح وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين بجزيرة جربة التونسية اليوم أعمال الملتقى الإقليمي الخامس لضباط الاتصال بمرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية، بعنوان " الحفاظ على ذاكرة المدينة: جربة نموذجًا" الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" بالتعاون مع المعهد الوطني التونسي للتراث.وحث الوزير التونسي على إعطاء الجانب الثقافي أهميته واعتباره في العالم العربي سيما في مجال التراث والحفاظ على الذاكرة، فيما أكد مدير عام "ألكسو" الدكتور محمد أولاد أعمر على ضرورة التعجيل بتسجيل المباني والمناطق ومواقع التراث العمراني، التي تعتبر تراثًا فريدًا ومتميزًا يعبّر عن حقبة زمنية محدّدة أو حدث تاريخي هام في الدول العربية بهدف حمايته وتثمينه في ظل الأخطار التي تهدّد التراث الحضاري والثقافي في البلدان العربية.// انتهى //21:06ت م0218