القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف") خلال اجتماعها اليوم في القاهرة تعديل نظام مسابقة دوري الأبطال وكأس الاتحاد ("الكونفدرالية") باستبدال مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي، بمباراة نهائية واحدة على أرض محايدة بدءاً من الموسم المقبل.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق نهائي دوري الأبطال هذا الموسم بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.ومن المقرر أن تبحث الجمعية العمومية للاتحاد التي تنعقد غداً في القاهرة، في مسألة إقامة مباراة الإياب للدور النهائي للمسابقة القارية.// انتهى //21:14ت م0221