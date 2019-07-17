الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واستغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيلينيي السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا .وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53 ، حيث أشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين للوقوف على جاهزية اللاعبين .ويستعد الأهلي لملاقاة الهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في السادس من شهر أغسطس المقبل.// انتهى //21:16ت م0222