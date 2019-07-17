رياضي / استعدادات الأندية السعودية: الأهلي يفوز على رودار فيلينيي السلوفيني بهدف
الأربعاء 1440/11/14 هـ الموافق 2019/07/17 م واس
الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس
تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيلينيي السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا .
وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53 ، حيث أشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين للوقوف على جاهزية اللاعبين .
ويستعد الأهلي لملاقاة الهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في السادس من شهر أغسطس المقبل.
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21:16ت م
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