واشنطن 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين اليوم في مدينة واشنطن، مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية جون بولتون.وخلال الاجتماع أكد وزير الخارجية البحريني أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تبرهن على ما تحظى به هذه العلاقات من أولوية واهتمام من قبل البلدين الصديقين، وتعكس مساعيهما الحثيثة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، منوهًا بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم بأسره، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستظل على موقفها الثابت الداعم لهذه الجهود.من جانبه أشاد بولتون بعلاقات الصداقة القوية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وحرصهما الدائم على تفعيل أطر التعاون الثنائي على المستويات كافة.// انتهى //21:23ت م0224