القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسطالب نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة بعقد اجتماع على مستوى وزراء الإعلام العرب بالتزامن مع عقد اجتماع مجموعة (77+الصين) والذي تترأسه دولة فلسطين والبالغ عددهم 135 دولة وذلك لإيصال صوت فلسطين إلى جميع أنحاء العالم.وقال أبو ردينة في تصريح له اليوم في ختام أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة: "لقد طالبنا بزيادة الدعم المقدم للقدس"، مثمنًا دور ومواقف الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية سياسيًا وماليًا.وأكد على ضرورة الحفاظ على القدس وعلى عروبتها، مطالبًا بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة سواء من خلال عقد ندوات أو إصدار ما يجب إصداره من بيانات على المستوى الدولي لدعم الموقف الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.وطالب بوضع آلية عمل على الساحة الدولية لإيصال الصوت الفلسطيني دوليًا وليس عربياً فقط، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحالية بدراسة إمكانية الاستفادة من ترؤس دولة فلسطين لاجتماعات مجموعة (77+الصين) لعقد اجتماع لوزراء الإعلام العرب في "جنيف" أو في مقر جامعة الدول العربية لنقل رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" والقيادة الفلسطينية على كافة وسائل الإعلام العالمية للتأكيد على ثبات الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بمدينة القدس.//انتهى//21:24ت م0226