الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسواصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء, تنفيذ برنامج " الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين في الحد الجنوبي" لمنسوبي المساجد بمنطقة جازان, في عدد من جوامع المنطقة الذي بدأ يوم الأحد ولمدة خمسة أيام.وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عزام بن محمد الشويعر أن البرنامج يستهدف الأئمة والمؤذنين بمحافظات الداير والطوال والعارضة وفيفا، سعيًا لرفع كفاءة الأئمة والمؤذنين في أحكام الصلاة والأذان, وحثهم على التعاون مع الجهات الرسمية في المنطقة, وتعزيز الانتماء وتحقيق المواطنة الصالحة, والتحذير من الفكر الحوثي وبيان خطره وفساد عقيدته.وأبان " الشويعر " أن البرنامج اشتمل على عدد من الدروس عن التوحيد فضله وأنواعه, وأحكام الطهارة والصلاة, وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة آل البيت, وأحكام صلاة الجمعة والعيدين والكسوف, وعقيدة الحوثيين ،مستعرضًا ما اشتمل البرنامج عليه من محاضرات تتحدث عن مسؤوليات وواجبات الإمام والمؤذن تجاه ولاة الأمر, وواجبات تجاه رجال الأمن, ومعالم في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وجهود المملكة في نصرة قضايا المسلمين " اليمن أنموذجًا " .وأفاد مدير معهد الأئمة والخطباء الدكتور عزام الشويعر أن البرنامج يأتي ضمن البرامج النوعية المواجهة لمنسوبي المساجد بالمنطقة التي ينفذها الفرع، بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهد لترسيخ الانتماء والمواطنة وحماية الوطن من الأفكار الضالة.// انتهى //21:38ت م0228