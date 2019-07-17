حائل 14 ذو القعدة 1440هالموافق 17 يوليو 2019م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم مقر مبادرة سموه لتعليم اللغة الإنجليزية في مقر غرفة حائل للطلاب ، ومقر عمادة خدمة المجتمع للطالبات ،التي تنفذ بالشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والجامعة وغرفة حائل .وكان في استقبال سموه مدير عام التعليم الدكتور يوسف بن محمد الثويني، ووكيل جامعة حائل للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز العمرو، ووكيل جامعة حائل الدكتور سعود النايف، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة حائل عبدالله العديم، والدكتور بدر المخلفي عميد السنة التحضيرية بالجامعة.وبدأ الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز جولته التفقدية بالاستماع إلى شرح موجز عن المبادرة، ثم تجول سموه في القاعات التدريبية، واطلع على التجهيزات التي نفذت لـ 970 طالبًا وطالبةً الذين استفادوا من المبادرة في مرحلتيها الأولى والثانية التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.وفي ختام جولته قال سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي: نجد في هذه المبادرة صورة تكاملية ترسمها المؤسسات المعنية من أجل أن تكون خطوات الطلاب ثابته، مشيدًا سموه بوجود جسر من التواصل بين التعليم العام والجامعي الذي من ثماره هذه الدورات التي تحصن الطلاب بشكل جيد في اللغة الإنجليزية للسنة التحضيرية في الجامعة .وأثنى سمو أمير منطقة حائل على النتائج الإيجابية للنسخة الأولى، متطلعاً سموه لنجاح النسخة الثانية، بعد مشاركة الجامعة بإتمام هذه المبادرة وبشكل نوعي، مؤكداً سموه أن الجامعة جزء من الهدف المعني بهذه البرامج .// انتهى //21:53ت م0230