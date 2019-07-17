واشنطن 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأكد صندوق النقد الدولي في بيان صادرٍ عنه اليوم أن نمو التجارة العالمية يتباطأ نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وآخرين، مبينًا أن عدم التيقّن طويل الأمد بشأن الرسوم الجمركية يضغط على ثقة الشركات في أنحاء العالم.وقالت كبيرة اقتصاديي الصندوق جيتا جوبيناث في تصريح للصحفيين " إن نزاعات التجارة والتكنولوجيا لها أثر جذري واضح على التجارة العالمية"، مجددةً التأكيد على تقديرات الصندوق بأن الرسوم المطبقة في خضم حرب التجارة الأمريكية الصينية قد تمحو 0.5 بالمئة من النمو الاقتصادي العالمي في 2020م.وأضافت أن هناك تراجعًا في نمو التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن النزاعات الدائرة بشأن التكنولوجيا، مثل قرار الولايات المتحدة وضع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" على القائمة السوداء، قد تؤدي أيضاً إلى تصدعات في سلاسل الإمدادات العالمية، مؤججة المخاوف المتعلقة بالاستثمار والإنتاجية.// انتهى //21:55ت م0232