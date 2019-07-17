مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1440 الموافق 17 يوليو 2019م واستفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم استعدادات مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، ضمن جولاته التفقدية للمؤسسات والقطاعات العاملة تحت مظلة الوزارة، واطلع على جاهزيتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ.وشاهد معاليه الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مركز استقبال الحجاج، واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن الآلية التي يتم بموجبها استكمال وإنهاء إجراءات الحجاج.وعقد معالي وزير الحج والعمرة اجتماعًا بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية رامي بن صالح لبني وأعضاء مجلس الإدارة، واطلع على الخطط التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1440هـ .وناقش معاليه مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الآليات التنفيذية للخطط التشغيلية، كما شاهد عرضًا مرئيًا لجهود المؤسسة واستعداداتها المبكرة لموسم الحج.وحث معالي وزير الحج والعمرة الجميع باستشعار مسؤولياتهم وعظم الأمانة الموكلة إليهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتذليل كل السبل التي تحقق الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن.// انتهى //21:55ت م0233