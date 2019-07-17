الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساستقبلت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في مقرها اليوم ، وفدا من شركة المراعي التي قدمت دعمًا في عدد من المجالات التدريبية والتوعوية تمهيدًا لتطبيقها في الشهر العالمي للزهايمر، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية .وعملت الجمعية على إعداد برنامج تدريبي تأهيلي لمقدمي الرعاية، يتمحور حول التهيئة النفسية والاستعداد النفسي للمريض وأسرته، وتقبل مريض الزهايمر والتعايش مع حالته الصحية، بهدف تسهيل الخدمات المقدمة لذوي المرضى عبر نشر الثقافة والوعي بالمرض ومسبباته وطرق التعامل معه ومساعدة المرضى وأسرهم للتعايش مع المرض بالطرق الملائمة.وعبر مسؤولو الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لشركة المراعي لدورها في دعم القضايا الاجتماعية وتقديمها الدعم المادي إضافة إلى عدد 50 من السلال الغذائية لأسر مرضى الزهايمر، كما أشادت الجمعية بالدور الكبير لشركائها الداعمين بعدد يقارب 48 شريكًا إستراتيجيا في مختلف القطاعات، والدور الكبير الذي يسهم في دعم حاجة مرضى الزهايمر وأسرهم وتوفير أفضل سبل الرعاية، لاسيما البرامج الإنسانية التي تعنى بإعادة تأهيل ذوي المرضى، وتأمين حياة كريمة لكبار السن .وأشاد وفد الجمعية بدور القطاع الخاص في تسخير الجهود المشتركة ودعم البرامج المجتمعية التنموية وتركيزها على الدور المهم والحيوي في مواكبة القطاع الثالث للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة والمبذولة في العمل الخيري الحديث، مشيرين إلى أهمية تطوير البرامج والأعمال التي تواكب خطط ورؤية المملكة 2030 نحو مجتمع واع وصحي .// انتهى //22:28ت م0237