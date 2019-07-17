نيوم 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في نيوم ، بمواجهتين جمعت الأولى المنتخب الإماراتي مع المنتخب الإنجليزي، وفي المواجهة الثانية المنتخب السعودي مع نظيره الصيني.وتمكن المنتخب الإماراتي في المباراة الافتتاحية من تحقيق انتصاره الأول في البطولة على المنتخب الإنجليري بأربعة أهداف مقابل هدف .ويعد المنتخب الإماراتي من أفضل المنتخبات المشاركة في البطولة تصنيفياً على مستوى اللعبة عالمياً.وفي اللقاء الثاني استطاع المنتخب السعودي من كسب نظيرة الصيني بستة أهداف مقابل خمسة.ويلتقي غداً المنتخب المصري بالمنتخب الصيني، ومنتخب عمان بالمنتخب الإماراتي في ثاني أيام البطولة.// انتهى //23:15ت م0239