أبيدجان 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي بمكتبه في مقر السفارة بالعاصمة أبيدجان اليوم، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ وأوقيانوسيا بوزارة خارجية كوت ديفوار كوليبالي إدريسا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في إطار التعاون بالمجالات كافة.// انتهى //23:22ت م0240