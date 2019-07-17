وادي الدواسر 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسزار أعضاء نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر اليوم مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية بالمحافظة، اطلعوا خلالها على ماتحتويه المدينة من إمكانات، وقام المشاركون بجولة شملت ملعب كرة القدم والصالة الرياضية وبيت الشباب والمسبح .وأوضح مدير النادي فيصل بن بادي الدوسري أن الزيارة التي تمت بالتنسيق مع مكتب هيئة الرياضة بالمحافظة جاءت لإطلاع الطلاب على المنشآت التي سخرتها الدولة لأبنائها وللتعريف بما تضمه المحافظة من إمكانات يمكن أن يستفيد منها الطالب.// انتهى //23:22ت م0241