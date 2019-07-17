القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسرحبت جامعة الدول العربية بالتوقيع الذي تم اليوم بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان.وأثنت الجامعة العربية في بيان رسمي اليوم، على هذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية واستكمال مسيرة التوافق الوطني حول بقية الترتيبات والاستحقاقات التي يتطلع إليها الشعب السوداني.وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الجامعة ستظل ملتزمة بمساندة الأطراف السودانية في هذه المسيرة وفي كل ما يمكن السودان من عبور تحديات المرحلة الراهنة، ويحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، ويدعم من الاستكمال السلمي والمنضبط والتوافقي لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.// انتهى //23:26ت م0244