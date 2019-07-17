لندن 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي منخفضاً بنسبة 0.56 % ليصل عند مستوى 3501.58 نقطة، كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 89.94 نقطة ليصل مستوى 12341.03 نقطة.وانخفض مؤشر "أي بي إي إكس 35" الإسباني 92.90 نقطة إلى 9284.20، وارتفع مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 572.34 نقطة إلى ليصل إلى 572.34 نقطة.// انتهى //23:27ت م0246