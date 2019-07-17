القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسرحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي بجمهورية السودان اليوم، لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية، معتبراً التوقيع على وثيقة الاتفاق لحظة تاريخية في مسيرة السودان السياسية وخطوة مهمة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار.ودعا السلمي في بيان له اليوم الأطراف السودانية كافة لاستمرار روح التوافق والشراكة وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن، لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة.وأثنى رئيس البرلمان العربي على الروح التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معبراً عن ثقته في الأطراف السودانية كافة على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان.وأشار إلى أنه لمس هذه الروح الإيجابية البناءة ورغبة الأطراف السودانية كافة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني خلال زيارة وفد البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي والذي ضم عدداً من المجالس والبرلمانات العربية لجمهورية السودان، ولقائه مع الجهات الرسمية والشعبية بجمهورية السودان، خلال الفترة من 7 - 10 يوليو 2019م.وطالب الدكتور السلمي الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية، والحركات المدنية والشبابية بجمهورية السودان، بدعم الاتفاق السياسي، واستمرار الحوار ليكون بدايةً لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان تحقيقاً لتطلعات شعبه الكريم، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في تنفيذ خطة لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.// انتهى //23:53ت م0248