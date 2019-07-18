صبيا 14 ذو القعدة 1440هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واساختتمت مساء أمس فعاليات البرنامج الصيفي لمراجعة القرآن الكريم لعام 1440 هـ ، التي نفذها مكتب الإشراف على حلقات القرآن الكريم بقطاع الملحاء والمخلاف التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا، وذلك بمسجد قرية الملحاء.وبدئ الحفل المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لنائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا عدنان خواجي أكد فيها أهمية البرنامج الذي يهدف إلى استثمار أوقات الطلاب خلال الإجازة بما ينفعهم بحفظ ومراجعة سور القرآن الكريم وتعلم آدابه، مقدما شكره للمشاركين في البرنامج على ماقدموه من جهود فعاله خلال مدة تنفيذ البرنامج.كما تضمن الحفل العديد من الكلمات والفعاليات والمسابقات الثقافية والاستماع إلى نماذج من حفظة كتاب الله العزيز، وسلمت الشهادات والهدايا التذكارية للمشاركين في البرنامج .//انتهى//00:02ت م0249