جدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها في مختلف المجالات، كما تم بحث العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه فنلندا حالياً بالإضافة للمستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:12ت م0250