جيزان 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واستنظم غرفة جازان بالتعاون مع برنامج بادر لحاضنات التقنية بأبها غداً ورشة عمل بعنوان " تأسيس المشاريع الناشئة .. الفرص والتحديات " وذلك بمسرح الغرفة بمدينة جيزان .وتهدف الورشة التي يقدمها مدير برنامج الحاضنات التقنية بأبها سعيد بن علي الشهراني للتعريف ببرنامج بادر وأهمية الحاضنات في تخفيف أعباء التأسيس وتسهيل تطور ونمو المشروع و دراسة حجم السوق ودوره في تطوير المشروع الناشئ، ونموذج العمل التجاري في تسهيل بناء خطة المشروع، بالإضافة إلى تقديم نماذج ناجحة من رواد الأعمال على مستوى الوطن.//انتهى//00:17ت م0251