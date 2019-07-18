اقتصادي / " تأسيس المشاريع الناشئة .. الفرص والتحديات " ورشة عمل بغرفة جازان غداً
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
جيزان 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واس
تنظم غرفة جازان بالتعاون مع برنامج بادر لحاضنات التقنية بأبها غداً ورشة عمل بعنوان " تأسيس المشاريع الناشئة .. الفرص والتحديات " وذلك بمسرح الغرفة بمدينة جيزان .
وتهدف الورشة التي يقدمها مدير برنامج الحاضنات التقنية بأبها سعيد بن علي الشهراني للتعريف ببرنامج بادر وأهمية الحاضنات في تخفيف أعباء التأسيس وتسهيل تطور ونمو المشروع و دراسة حجم السوق ودوره في تطوير المشروع الناشئ، ونموذج العمل التجاري في تسهيل بناء خطة المشروع، بالإضافة إلى تقديم نماذج ناجحة من رواد الأعمال على مستوى الوطن.//انتهى//
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