القاهرة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسحقق منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019م لكرة القدم بعد فوزه على نظيره التونسي بهدف نظيف في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت بينهما اليوم، على إستاد السلام في إطار منافسات البطولة التي تستضيفها مصر.جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 3 عن طريق اللاعب النيجيري أوديون إيجالو الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية، ليعزز تصدره لقائمة الهدافين.// انتهى //00:21ت م0253