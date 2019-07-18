سكاكا 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة لملتقى ومتحف صحاري الثقافي .وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب المتحف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي .وتجول سمو الأمير فيصل بن نواف في أجنحة الملتقى، مبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات قيًمة، مشيداً بما تمتلكه المنطقة من تراث وموروث ثقافي .عقب ذلك التقى سموه في الصالون الثقافي ، جمعاً من المواطنين الذين تشرفوا بالسلام على سموه .وفي نهاية اللقاء تسلم سموه هدية تذكارية من صاحب المتحف .//انتهى//00:22ت م0254