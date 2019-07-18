ثقافي / سمو أمير منطقة الجوف يزور ملتقى ومتحف صحاري الثقافي
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
سكاكا 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة لملتقى ومتحف صحاري الثقافي .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب المتحف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي .
وتجول سمو الأمير فيصل بن نواف في أجنحة الملتقى، مبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات قيًمة، مشيداً بما تمتلكه المنطقة من تراث وموروث ثقافي .
عقب ذلك التقى سموه في الصالون الثقافي ، جمعاً من المواطنين الذين تشرفوا بالسلام على سموه .
وفي نهاية اللقاء تسلم سموه هدية تذكارية من صاحب المتحف .
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