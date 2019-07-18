واشنطن 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين اليوم في مدينة واشنطن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.وخلال الاجتماع، عبّر وزير الخارجية البحريني عن ارتياحه العميق للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تحرزه من تقدم ونماء على جميع المستويات بما يعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها للبلدين والأسس المتينة التي تقوم عليها وحرصهما الدائم على تعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات التي تلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين.وثمن الشيخ خالد الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تطوير التعاون الدولي والعمل مع دول المنطقة وفق أسس واضحة وقوية لأجل خير وصالح المنطقة وشعوبها وحل كافة المشكلات فيها بما يحفظ لهذه الدول أمنها واستقرارها، متمنيًا للولايات المتحدة الأمريكية المزيد من التطور والتقدم.من جانبه، أكد بومبيو حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة بما يدعم مصالح البلدين الصديقين.// انتهى //00:34ت م0258