الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكمال الأجسام ، البرنامج الزمني الداخلي والخارجي للموسم الرياضي 2019 -2020 .وشمل البرنامج الداخلي كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام والفيزيك ، والبطولة المفتوحة ، وبطولة المملكة المفتوحة للباور لافتينق " رجال – سيدات " ، وبطولة الجائزة الكبرى الدولية ، فيما شمل البرنامج الخارجي المشاركة في بطولة العرب لكمال الأجسام ، وبطولة غرب آسيا ، وبطولة العالم ، وبطولة مستر ألومبيا " لاس فيغاس " ، إضافة إلى بطولة آرنولد كلاسك كولومبس أوهايو ، وطولة آسيا .// انتهى//01:30ت م0259