أنقرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسضبطت السلطات التركية 39 مهاجرًا غير شرعي في ولاية موغلا غربي البلاد، كانوا بصدد التسلل إلى الخارج.وذكرت مصادر أمنية لوكالة أنباء الأناضول التركية أن قوات خفر السواحل ضبطت 39 مهاجرًا في قارب بسواحل مدينة بودروم، المطلة على بحر إيجة، وحولتهم إلى إدارة الهجرة في المدينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وفي سياق متصل، أوقفت قوات الأمن ثلاثة أشخاص بشبهة تنظيمهم رحلات هجرة غير نظامية، وأحالتهم إلى السلطات القضائية والتي قررت حبسهم.// انتهى //04:00ت م0262