الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير حائل يشهد حفل «سفراء حماة الوطن»أمير جازان ونائبه يلتقيان رؤساء محاكم وقضاة المنطقةأمير القصيم يستقبل رئيستي «ارتواء» و«همم».. ويتسلّم تقرير «طبيب السعادة»محمد بن عبدالرحمن يستقبل رئيس وأعضاء «بلدي الرياض»ستة مشروعات مائية كبرى لخدمة العاصمة المقدسة بـ3,1 مليارات ريال«الشورى» لـ«الترفيه»: التزموا بهويتكمسفير كازاخستان: جهود المملكة في دعم الأمن والسلام كبيرة ومشهودة«التعاون الإسلامي» تثمن استضافة المملكة 200 من أسر شهداء حادثة نيوزيلنداإطلاق برامج إثرائية لخدمة زوار المسجد النبويوزير الداخلية يدشن خدمة إصدار وتجديد الهوية الوطنية للمقيمين خارج المملكةتخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء الحجالتحالف: إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة""إغاثي الملك سلمان" ينظم يوماً مفتوحاً للأطفال اليمنيين ودورات تمكين للشبابالسودان: التوقيع بـ «الأحرف الأولى» على وثيقة «الاتفاق السياسي»تحويل ملف البشير إلى المحكمةأردوغان خسر الأصدقاء.. مع الأعداءالميليشيا تسعى لتغيير الديموغرافيا اليمنية بمنح الجنسيات للمهاجريناللاجئون الأفارقة.. ورقة حوثية لاستدرار أموال أمميةرئيس الحكومة المغربية يستقبل المدير العام للإيسيسكومجهولون يردون دبلوماسياً تركياً في أربيل// يتبع //06:02ت م0003