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الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير حائل يشهد حفل «سفراء حماة الوطن»
أمير جازان ونائبه يلتقيان رؤساء محاكم وقضاة المنطقة
أمير القصيم يستقبل رئيستي «ارتواء» و«همم».. ويتسلّم تقرير «طبيب السعادة»
محمد بن عبدالرحمن يستقبل رئيس وأعضاء «بلدي الرياض»
ستة مشروعات مائية كبرى لخدمة العاصمة المقدسة بـ3,1 مليارات ريال
«الشورى» لـ«الترفيه»: التزموا بهويتكم
سفير كازاخستان: جهود المملكة في دعم الأمن والسلام كبيرة ومشهودة
«التعاون الإسلامي» تثمن استضافة المملكة 200 من أسر شهداء حادثة نيوزيلندا
إطلاق برامج إثرائية لخدمة زوار المسجد النبوي
وزير الداخلية يدشن خدمة إصدار وتجديد الهوية الوطنية للمقيمين خارج المملكة
تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء الحج
التحالف: إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة"
"إغاثي الملك سلمان" ينظم يوماً مفتوحاً للأطفال اليمنيين ودورات تمكين للشباب
السودان: التوقيع بـ «الأحرف الأولى» على وثيقة «الاتفاق السياسي»
تحويل ملف البشير إلى المحكمة
أردوغان خسر الأصدقاء.. مع الأعداء
الميليشيا تسعى لتغيير الديموغرافيا اليمنية بمنح الجنسيات للمهاجرين
اللاجئون الأفارقة.. ورقة حوثية لاستدرار أموال أممية
رئيس الحكومة المغربية يستقبل المدير العام للإيسيسكو
مجهولون يردون دبلوماسياً تركياً في أربيل
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